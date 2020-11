Eugenia Di Leva e il Tablet Sospeso. La buona notizia da Sorrento dopo Positanonews TV arriva su Rai Due e il Corriere della Sera. Possiamo dire di essere stati i primi ad intervistarla su Positanonews, grazie a Gigione Maresca, che infaticabilmente porta avanti ogni sera il talk show su Positanonews TV #madichecosaparliamo, in diretta, e registrato, su facebook , twitter e sul canale You Tube della web TV di Positanonews. Insomma l’esigenza di computer per gli studenti e la soluzione di problemi legati allo studio è l’encomiabile impegno portato avanti da Eugenia. E PARLARNE NON PUO’ CHE FARE BENE. Perchè porta altri a impegnarsi per il bene e per il volontariato che sopperisce ai vuoti delle istituzioni impelagate nella burocrazia. Non solo in questo modo Eugenia ha fatto parlare bene di Sorrento, di Napoli e della Campania, grazie e brava Eugenia , orgogliosi di averti avuta con noi e sarai sempre la benvenuta, Positanonews è casa tua.

ECCO IL PROFILO FACEBOOK DI EUGENIA DI LEVA PER LE INFO