Enea Bastianini vince il mondiale Moto 2. La Ducati costruttori

Non tutti i piloti che sbarcano in MotoGp hanno una gavetta così lunga alle spalle. Enea Bastianini, 22 anni, di Rimini, fresco vincitore del Mondiale di Moto2, pronto a trasferirsi nel 2021 in top class con la Ducati, ha corso cinque anni in Moto3, la classe d’esordio. Tra il 2014 e il 2018 è passato dal team di Fausto Gresini, che ha creduto subito in lui cogliendone le potenzialità, a quello di Estrella Galicia, infine al Team Leopard, lo stesso che ha lanciato Joan Mir, neo campione di Motogp. Quindi lo sbarco in Moto2 nel 2019 con il team Italtrans dove l’incontro con il capotecnico Giovanni Sandi, tra i più esperti del motomondiale (Biaggi e Lorenzo hanno corso con lui), si rivelerà decisivo per la sua crescita. «Sandi gli ha fatto fare il salto di qualità — ricorda il suo manager Carlo Pernat —. Il loro rapporto è stato fondamentale per arrivare al successo di oggi». Agli inizi della carriera di Bastianini era stato importante un altro incontro, quello con Fabrizio Cecchini, braccio destro di Gresini, che aveva insistito per portare Enea in squadra, ponendolo direttamente sotto la sua ala protettiva. Le incomprensioni sulla gestione del pilota, tra la famiglia di quest’ultimo e la squadra romagnola, hanno poi contribuito alla separazione.

La Ducati vince il titolo costruttori

Miguel Oliveira ha vinto in casa la gara del Portogallo, classe MotoGP, ultima della stagione 2020. Sulla pista di Portimao il pilota della KTM ha preceduto la Ducati di Jack Miller e la Yamaha di Franco Morbidelli. La Ducati ha ottenuto il titolo costruttori