Emergenza rifiuti assolto Bassolino che puo’ ritornare protagonista a Napoli e in Italia

Emergenza rifiuti e consulenze d’oro, Bassolino assolto: il fatto non sussiste

Diciannovesima assoluzione in fila per Antonio Bassolino.

Cadono le accuse per l’ex sindaco di napoli e governatore della Campania, in relazione alle cosiddette consulenze d’oro legate all’emergenza rifiuti. Difeso dai penalisti Giuseppe Fusco e Massimo Krogh e Matteo De Luca, Bassolino era finito in un’indagine in cui veniva ipotizzata l’accusa di peculato. La sentenza pronunciata dalla seconda appello, per la quale il fatto contestato non sussiste.