Emergenza Covid: oggi 2 appuntamenti con Positanonews per fare il punto. Alle 18 e alle 20:30

Positano e Costiera amalfitana. In questi giorni di panico e tensione per l’emergenza sanitaria e la diffusione del virus, stanno sfortunatamente girando girando false informazioni sul numero dei contagi. Il nostro invito è quello di non dare per attendibili le news divulgate da soggetti non identificati e organi non ufficiali. Positanonews è sempre sul posto a verificare la veridicità di quanto detto ed è sempre in contatto con le amministrazioni comunali per ricevere conferma su notizie.

A tal proposito, per oggi sono in programma due importanti appuntamenti per fare luce e chiarezza sulla situazione.

Alle ore 18:00 ci sarà una diretta con il sindaco di Positano, Giuseppe Guida, per fare il punto sull’emergenza Covid nella perla della Costiera amalfitana.

Alle ore 20:30 insieme ai collaboratori di Positanonews e alcuni interventi, invece, ci sarà uno Speciale TG per esaminare la situazione sia in Penisola sorrentina che la Costa d’Amalfi.

Seguiteci per rimanere aggiornati!