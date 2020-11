Ematoma subdurale, ecco il nemico da battere ora Diego!

Il risultato della TAC che è stata eseguita questa mattina ha cambiato la faccia di tutti. Diego Armando Maradona ha un ematoma subdurale e stasera sarà operato in una clinica di Olivos. .

” Lo opererò. È un’operazione di routine “, ha detto con calma il suo medico personale, il neurochirurgo Leopoldo Luque, in una breve conferenza stampa tenutasi questo martedì pomeriggio alla porta del sanatorio dove è ricoverato l’idolo, che si conclude. compiendo 60 anni.

Sebbene i dettagli dell’intervento non siano noti, sarebbero intorno alle 20. È emerso che il campione del mondo in Messico 86 e l’attuale DT di ginnastica e scherma La Plata hanno formato un edema sul lato sinistro della testa a causa di un possibile colpo. chi avrebbe sofferto in casa , prodotto di un’ipotetica caduta, inizialmente minimizzata.

Cos’è un ematoma subdurale?

Un ematoma subdurale è l’accumulo di sangue e prodotti di decomposizione del sangue tra la corteccia cerebrale e la dura madre, che è la meninge esterna , una membrana attaccata all’interno del cranio.