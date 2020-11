Elon Musk, il fondatore di Tesla, supera Bill Gates. E’ il secondo uomo più ricco del pianeta

Una scalata incredibile . Elon Musk, il 49enne fondatore di Tesla, ha superato Bill Gates ed è diventato il secondo uomo più ricco del mondo, dietro il boss di Amazon, Jeff Bezos. Lo rivela il Bloomberg Billionaires Index, che elenca le 500 persone più ricche del pianeta. La settimana scorsa Musk aveva sorpassato al terzo posto Mark Zucherberg. Spinto da un ulteriore aumento del prezzo delle azioni di Tesla, il patrimonio netto dell’imprenditore è aumentato di 7,2 miliardi di dollari a 127,9 miliardi. E la corsa continuerà ancora più veloce quando il mese prossimo il titolo Tesla sarà incluso nell’indice S&P500, che porteranno automaticamente milioni di invetitori passivi a puntare sulle azioni dell’auto elettrica.

A gennaio Musk era al 35esimo posto. Solo quest’anno il suo patrimonio è cresciuto di 100 miliardi di dollari, segno che i lockdown e la pandemia non lo hanno certamente sfavorito. Le azioni di Tesla sono aumentate esponenzialmente da quando la società è stata selezionata per entrare a far parte dell’indice S&P 500 delle principali società statunitensi una settimana fa, portando il suo valore di mercato vicino a 500 miliardi di dollari. Tre quarti del patrimonio netto di Musk proviene dalle azioni Tesla.

Secondo alcuni non è il secondo , ma il terzo o quarto, ma potrebbe anche diventare il primo vista la sua crescita, ma cosa c’è dietro?

Articolo di Hayley C. Cuccinello apparso su Forbes.com

Grazie alla crescita delle azioni di Tesla, il patrimonio netto di Elon Musk è quasi quadruplicato durante la pandemia Covid-19, passando da 24,6 miliardi di dollari a metà marzo a 126,8 miliardi di dollari secondo la stima di Forbes. Ma nonostante questo aumento vertiginoso, il 49enne non è ancora la seconda persona più ricca del mondo.

Forbes ha attualmente Musk al terzo posto, dietro Jeff Bezos, che regna supremo con 182,6 miliardi di dollari, e il magnate francese dei beni di lusso Bernard Arnault, del valore di 140,6 miliardi di dollari. Con l’aumento del valore delle azioni Tesla questa settimana, Musk ha superato Bill Gates, che ora è al quarto posto, per un valore di $ 119,4 miliardi

Elon Musk possiede il 21% di Tesla ma ha promesso più della metà della sua quota come garanzia per prestiti personali; Forbes applica uno sconto del 25% alla sua partecipazione per tenere conto dei prestiti. La stima del patrimonio netto di Musk include $ 25 miliardi di opzioni che gli sono state assegnate da maggio come parte di uno storico piano di compensazione di 12 tranche.

Musk è ora idoneo per la quarta tranche alla fine di ottobre dopo che Tesla ha superato il requisito di Ebitda progressivo, ma Tesla deve ancora confermare nei documenti pubblici di aver certificato i risultati. Un rappresentante di Musk non ha risposto a una richiesta di commento da parte di Forbes in tempo per la pubblicazione. Fino a quando la ricezione della quarta tranche non sarà confermata, Forbes conta solo circa 25 milioni di opzioni dal pacchetto per il patrimonio netto di Elon Musk.

Elon Musk possiede anche circa il 48% di SpaceX, la compagnia missilistica che ha recentemente effettuato il suo primo lancio con gli astronauti a bordo. Gli investitori hanno valutato SpaceX a 46 miliardi di dollari ad agosto. Dopo aver applicato lo sconto del 10% che mette Forbes alle società private, la quota di Musk in SpaceX vale poco meno di 20 miliardi di dollari.

Le azioni di Tesla sono aumentate del 36% da martedì 17 novembre, quando S&P Global ha annunciato che la società di auto elettriche sarebbe stata aggiunta all’indice S&P 500 il 21 dicembre. L’aggiunta all’indice significa che più fondi comuni di investimento legati all’S&P500 acquisteranno azioni Tesla.

Con una capitalizzazione di mercato attuale di $ 525 miliardi, Tesla vale molto più di Toyota ($ 198 miliardi) e GM ($ 66 miliardi) messi insieme. Nei primi tre trimestri del 2020, Tesla ha consegnato 318mila auto, una piccola frazione del numero prodotto dalle più grandi case automobilistiche del mondo.

“Non me ne potrebbe importare di meno”, Elon Musk ha inviato un’email a Forbes riguardo al suo patrimonio netto a luglio. “Questi numeri aumentano e diminuiscono, ma ciò che conta davvero è realizzare ottimi prodotti che le persone adorino”.