Elezioni Usa 2020, Biden in vantaggio in Pennsylvania e Georgia. “Ma Trump non concederà la vittoria”. Il candidato democratico a un passo dalla vittoria, ormai riconosciuto da tutti (tranne che da Trump) come prossimo presidente: chiuso anche lo spazio aereo sulla sua abitazione.

Il candidato democratico Joe Biden dice di non avere dubbi che quando il conteggio dei voti sarà terminato lui e Kamala Harris saranno dichiarati vincitori: “Chiedo a tutti di mantenere la calma, il conteggio è in corso, e sapremo presto” ha detto a Wilmington, Delaware. “In America il voto è sacro, ogni voto va contato. Grazie per la pazienza”.

La replica di Donald Trump: “Se contiamo i voti legali sto vincendo io. Non c’è stata l’onda blu prevista dai sondaggi ma un’onda rossa. Il partito repubblicano è diventato il partito della classe lavoratrice”. Poi ha attaccato: “Vedo frodi, corruzione e brogli. Non permetteremo a corrotti di rubare le elezioni”. L’annuncio definitivo potrebbe esserci già oggi.

Fonte La Repubblica