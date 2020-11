Al via la lunga giornata elettorale per le presidenziali americane, con la sfida tra Trump e Biden che si concluderà alla Casa Bianca. Si va verso un’affluenza alle urne da record negli Stati Uniti, la più alta da oltre un secolo. Secondo lo Us Electoral Project dell’Università della Florida, oltre 101 milioni di americani hanno votato già prima dell’Election Day, di cui oltre 65 milioni per posta.

Negli Stati Uniti chiudono i primi seggi nelle contee di alcuni stati, tra cui l’Indiana e il Kentucky. Tra un’ora operazioni di voto concluse in Georgia – tradizionalmente roccaforte repubblicana, ma quest’anno tra gli stati in bilico – Virginia, Indiana, Kentucky, Vermont e South Carolina.

Già scrutinate le schede di un minuscolo villaggio nel New Hampshire che ha votato per primo: 5 voti, tutti per Biden. I risultati elettorali del North Carolina, uno degli swing State cruciali, saranno ritardati di almeno un’ora perché alcuni seggi hanno aperto in ritardo per problemi tecnici. Lo ha deciso il North Carolina State Board of Elections. I risultati erano attesi intorno all’1.30 ora italiana. La Casa Bianca si aspetta alcuni ritardi nei risultati, soprattutto nello stato chiave della Pennsylvania: lo ha detto Alyssa Farah, una portavoce del presidente

“Siamo messi bene in tutto il Paese, grazie!”: lo twitta Donald Trump quando si attende la chiusura dei seggi in diversi Stati tra cui la Georgia.

Trump promette battaglia legale per contestare i voti per posta che in alcuni Stati decisivi continueranno ad arrivare per giorni. Mediterebbe anche di autoproclamarsi vincitore se i primi dati lo daranno in testa in alcuni Stati chiave.

“Andate a votare! Sotto la mia amministrazione la nostra economia è cresciuta alla velocità maggiore di sempre al 33,1%. E il prossimo anno sarà il migliore nella storia americana”. Lo twitta Donald Trump a seggi aperti in tutti gli Stati Uniti.

“Le tradizioni possono essere interrotte”. Così Joe Biden risponde a chi gli chiedeva dell’esito del voto in Ohio, stato repubblicano ed essenziale per la corsa alla Casa Bianca di qualsiasi candidato conservatore. Nessun aspirante repubblicano alla Casa Bianca ha infatti mai vinto le presidenziali senza aver vinto l’Ohio. “Parlerò stasera se c’è qualcosa di cui parlare. Potrei aspettare domani se necessario”. Lo afferma Joe Biden rispondendo a chi gli chiedeva se in serata parlerà alla nazione. La campagna di Biden ha spiegato che l’ex vicepresidente parlerà alla nazione come suo ‘nuovo leader’ nel caso in cui i media lo dichiareranno matematicamente il presidente eletto. Kamala Harris in viaggio verso Wilmington, in Delaware, dove abita Joe Biden e dove attenderà i risultati elettorali. La candidata alla vicepresidenza di Joe Biden, vola in Delaware dopo aver fatto campagna elettorale in Michigan, lo stato che Donald Trump ha strappato ai democratici nel 2016.

Quando Melania Trump si è presentata al seggio elettorale al Morton e Barbara Mandel Recreation Center di Palm Beach era l’unica persona a non indossare la mascherina. Lo sottolinea il pool della Casa Bianca al seguito della first lady che salutando i reporter ha detto di sentirsi “benissimo”. Anche lei come il marito è stata positiva al Covid. Alla domanda del perchè non abbia votato col presidente la scorsa settimana, Melania ha quindi risposto: “E’ l’Election Day, ho preferito venire a votare oggi”.

Mentre in tutti gli Stati Uniti si aprono via via i seggi, già quasi 100 milioni di americani hanno votato prima dell’Election Day. In tempi di pandemia hanno infatti optato per il voto anticipato 99.657.079 elettori, di cui oltre 35 milioni si sono recati alle urne in persona e oltre 63 milioni hanno votato per posta. I dati sono quelli dello Us Electoral Project dell’Università della Florida e indicano come ci siano ancora oltre 28 milioni di schede inviate per il voto postale ma non ancora tornate indietro.

L’America e’ al voto e Donald Trump, in una intervista di prima mattina su Fox, si dice ottimista. “Sento di avere buone chance“, ha detto il presidente americano. “La mia squadra pensa che stiamo vincendo in Texas, Florida e Arizona“, e che in North Carolina e Pennsylvania “stiamo facendo molto bene”, afferma Trump.

“E’ l’Election Day. Vai a votare America!”. Così twitta Joe Biden mentre sulla costa orientale degli Stati Uniti hanno aperto i primi seggi in cinque Stati. Il candidato democratico alla Casa Bianca nel corso della giornata sarà ancora in campagna elettorale nello Stato chiave della Pennsylvania. “Io corro come un candidato democratico, ma governero’ come un presidente americano. Lavorero’ con democratici e repubblicani e anche per quelli che non mi sostengono. Perche’ questo e’ il lavoro di un presidente”, ha twittato Biden.

Al via la sfida – “Mi raccomando, portatevi il sacco a pelo…”. La battuta del giornalista televisivo rivolta ai colleghi che seguiranno la notte elettorale americana la dice lunga su come gli Stati Uniti abbiano vissuto la vigilia del voto.