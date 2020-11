Effetto vaccino, trend in crescita del turismo in Italia. Gli operatori di Positano “Torneranno gli americani, pronti per Pasqua” . Strano a dirsi , ma in quello che sembra il momento peggiore nella storia recente della perla della Costiera amalfitana, con 50 contagiati per coronavirus Covid- 19, dopo essere stati miracolosamente Covid free fino a questa estate, c’è un certo cauto ottimismo fra gli operatori.

“C’era d’aspettarselo dopo l’estate un ritorno del virus, e siamo pronti anche a passare il Natale a casa, ci sarà un pò di sofferenza ma siamo pronti per la Pasqua . Anche per il turismo estero, una volta approvato il vaccino, vediamo buone prospettive. Ci sono già segnali positivi per gli americani che vogliono tornare almeno per maggio”

Diamo un segnale di ottimismo in ogni caso, noi siamo fiduciosi.

La buona notizia sull’esito positivo del vaccino, riporta speranza nell’industria dei viaggi. Trend in crescita anche per le prenotazioni in Italia.

Il clamoroso comunicato della Pfizer sui risultati del vaccino anti-Covid, non solo ha acceso una luce di speranza sulla fine dell’incubo lockdown, ma anche scatenato l’entusiasmo dell’intero settore viaggi e ristorazione.

Dopo il fatidico annuncio, a Wall Street i titoli delle imprese del travel hanno registrato rialzi in doppia cifra percentuale. Tra i top performer nel settore alberghiero c’è Sotherly Hotel con un +64% ed InnSuites Hospitality che addirittura è arrivata ad un +75%.

Straordinari risultati anche per le linee aree, prima tra tutte l’Hawaiian Airlines, le cui azioni hanno segnato un risultato storico +50%, seguite dall’American Airlines che è arrivata ad ottenere un +25%, per poi ripiegare rimanendo comunque sopra il +13%. Grandi guadagni ha registrato pure il gruppo crocieristico Carnival, i cui titoli sono letteralmente schizzati a +31,98%.

La diffusione a livello mondiale della notizia del vaccino, ha avuto un impatto positivo anche nei flussi di prenotazione verso la destinazione Italia. Dai dati rilevati da Visit Italy, finalista quest’anno ai Web Awards di Bruxelles come migliore portale d’Europa, il trend di crescita si sta manifestando anche nella domanda verso la nostra penisola.

Lo studio condotto attraverso la piattaforma Booking.com sulla disponibilità di camere online nel 2021, ha evidenziato come l’effetto psico-emotivo dell’annuncio di Pfizer, abbia concorso a generare un +20% nelle prenotazioni da metà Gennaio ed un +34% se guardiamo l’intero andamento di Febbraio.

“Sono piccoli segnali di una grande voglia, quella di tornare a viaggiare. Il turismo – tra i settori più colpiti dalla crisi Covid, avrà un rimbalzo importante. È già accaduto a Luglio ed Agosto e quando il peggio sarà passato, la dinamica si ripeterà in maniera più forte. Lo crediamo con fermezza” affermano Ruben Santopietro e Paolo Landi, fondatori di visititaly.eu, la guida online dell’Italia.

