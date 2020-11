Un altro contrattempo relativo ad un aereo per il , e stavolta non c’entra niente l’Asl. La squadra di Gattuso domani affronterà il e sarebbe dovuta partire oggi in direzione Emilia-Romangna.

Ma, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la squadra è rimasta a Napoli. Il motivo? il Volo charter ha avuto un problema tecnico e la squadra non ha potuto raggiungere il capoluogo emiliano per trascorrere la vigilia.

Gattuso e i suoi dovranno, per forza di cose, partire domani mattina, il giorno stesso della partita che è in programma alle 18.