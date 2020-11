Ecco perchè è inadeguato il 4-2-3-1 per il Napoli

Al di là dei risultati, che fortunosamente stanno arrivando e al di là del personaggio Gattuso sempre in linea con il suo carattere e la sua onestà intellettuale, tanto da prendersi lui, cosa rara nel calcio come nella vita, la responsabilità della cattiva prestazione della squadra in Europa League nei primi 45′ della sfida Rijeka o Fiume. L’unico errore commesso da Gattuso è quello di non essere riuscito ad identificare bene il problema nella sua disamina del post partita di Europa League. Il mister considera sbagliato solo l’approccio alla partita e la mancanza di una mentalità vincente cosa che il Napoli ha ma che non viene fuori per un altro motivo. Il Napoli mostra dei gravi problemi nella zona nevralgica del campo. Sarebbe stato più corretto affermare che il modulo da lui utilizzato in queste partite è inadeguato per i giocatori che ha, e per il calcio attuale. Il 4-2-3-1 che il mister di Corigliano Calabro si ostina, da calabrese purosangue, ad attuare non potrà mai dare equilibro alla squadra. Giocare con due centrocampisti lenti come Bakayoko e Fabian Ruiz significa farsi prendere sempre d’infilata, soprattutto centralmente. Lo si è visto con il Real Sociedad dove l’asse Merino-Silva ha giocato prevalentemente da solo. Fortunatamente in terra iberica il Napoli ha sofferto ma non ha subito goal. L’azione emblematica che conferma questa tesi è quella che ha portato Merino a sfiorare di testa il goal. Purtroppo con il Sassuolo sono venute a galla tutte le falle del centrocampo azzurro. Pur giocando contro una squadra che si disponeva a specchio, il Napoli ha sofferto l’asse Locatelli –Boga come sempre succede. In questa partita si è sofferta anche la presenza di Lopez che come un motorino esauribile liberava Locatelli che aveva tutto il tempo e soprattutto lo spazio per fare la giocata. Quindi due indizi possono essere una prova. Il Napoli soffre questo modulo ed è da orbi negare l’evidenza. Basterebbe un mediano tipo Demme a dare equilibrio alla squadra. Due mediani, Bakajoko e Demme ed un regista come Fabian Ruiz potrebbe bilanciare la squadra. Ma Gattuso non lo vuole attuare questo modulo, forse per favorire il processo d’integrazione di Osimhen o per valorizzare, anche se non ce ne fosse bisogno, i vari Mertens, Insigne, Lozano e Politano. La squadra risulta essere molto sbilanciata in avanti. Ecco dunque che Gattuso dovrebbe essere onesto intellettualmente e pensare di cambiare modulo di gioco. Un centrocampista da equilibrio alla squadra e toglie le polemiche da torno.