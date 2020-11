Ecco le ultime notizia su Osimhen

Victor Osimhen, autore di un gol (il quinto nelle ultime cinque gare in Nazionale) e due assist nel 4-4 contro la Sierra Leone, ha subito un infortunio e ha lasciato il campo al 79’. Tanta paura, al punto da pensare ad una frattura al polso ma gli accertamenti – riferisce il Corriere del Mezzogiorno – hanno evidenziato una lussazione alla spalla destra. L’attaccante salterà la gara di mercoledì contro la Sierra Leone per tornare prima e accelerare le terapie per il recupero.