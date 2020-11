Ecco le ultime buone notizie su Maradona

Diego Armando Maradona lascerà nelle prossime ore la Clinica Olivos per proseguire la sua riabilitazione, dopo l’operazione al cervello subita, in una casa a Nordelta, uno dei quartieri più prestigiosi di Buenos Aires. La proprietà è stata scelta per la vicinanza alle abitazioni delle figlie Giannina e Dalma. La guida tecnica del Gimnasia La Plata sarà momentaneamente affidata a Sebastian Mendez. Sulla possibilità di continuare ad allenare da parte di Maradona, ha parlato il medico Leopoldo Luque: “Bisogna discutere di tante variabili e nessuno avrà mai una certezza in tal senso. Quel che posso dire è che nessuno dovrebbe mai essere allontanato dal suo lavoro, soprattutto se ne è appassionato e dà a lui la vita. Credo che Diego soffra meno se sta su un campo di calcio”.