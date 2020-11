Si conclude una settimana particolare per il Palermo. Dopo il pari “eroico” contro il Catania nel derby siciliano di lunedì sera e il successo in trasferta contro la Juve Stabia, la squadra di Boscaglia affronta in casa la Paganese, attualmente al nono posto in classifica con 10 punti. I rosanero devono ancora recuperare tre gare, ma già hano iniziato la risalita. Calcio d’inizio alle ore 15, l’arbitro è Natilla della sezione di Molfetta.

QUI PALERMO – Prima vittoria in campionato, pareggio nel derby, il morale della squadra siciliana è buono e adesso serve il primo acuto casalingo. Indisponibili Lancini, Marong, Santana, Somma e Valente, squalificato Odjer, ma ritorna disponibile Crivello. Sarà 4-2-3-1 per Boscaglia con Pelagotti tra i pali, Almici e Crivello esterni, Palazzi e Marconi centrali, Martin e Broh in mezzo con Kanoute, Rauti e Floriano sulla trequarti con Saraniti al centro dell’attacco. Così l’allenatore prima della gara: “Ai miei chiedo di continuare così, so che la continuità va anche di pari passo con la fiducia e credo che i calciatori l’abbiano accumulata dopo queste tre partite. Adesso la cosa importante è continuare a fare grandi prestazioni, non ci possiamo permettere alti e bassi”.

QUI PAGANESE – I campani, lontani dal Torre, hanno totalizzato sette punti su dieci in classifica. Ottimo inizio di stagione per la squadra allenata da Erra che vorrà fare bottino pieno anche al Barbera. Out Di Palma, Costagiola, Perazzolo, Esposito e Benedetti, squalificato Onescu. Sarà 3-5-2 con Campani in porta, Sbampato, Schiavino e Sirignano in difesa, Mattia e Squillace esterni con Scarpa, Bonavolontà e Gaeta in mezzo. Guadagni e Diop in attacco.

Ecco le probabili formazioni di Palermo-Paganese (calcio d’inizio alle 15.00 con diretta scritta su TuttoC.com)

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Palazzi, Marconi, Crivello; Martin, Broh; Kanoute, Rauti, Floriano; Saraniti. A disposizione: Fallani, Doda, Accardi, Peretti, Corrado, Luperini, Silipo, Lucca. All.: Boscaglia Indisponibili: Lancini, Marong, Santana, Somma, Valente. Squalificati: Odjer.

PAGANESE (3-5-2): Campani; Sbampato, Schiavino, Sirignano; Mattia, Scarpa, Bonavolontà, Gaeta, Squillace; Guadagni, Diop. A disposizione: Bovenzi, Fasan, Carotenuto, Cigagna, Curci, Criscuolo, Bramati, Cesaretti, Isufaj, Mendicino. All.: Erra. Indisponibili: Di Palma, Costagliola, Perazzolo, Esposito, Benedetti. Squalificati: Onescu.

ARBITRO: Natilla della sezione di Molfetta.