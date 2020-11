Florian Thauvin obiettivo di mercato del Napoli per gennaio secondo L’Equipe. L’esterno francese, campione del mondo nel 2018, è in scadenza di contratto con il Marsiglia e il giocatore sembrerebbe intenzionato a non rinnovare il proprio contratto. Secondo quanto riporta l’Equipe sul giocatore sarebbe vivo l’interesse di Milan e Napoli ma anche Leicester. I rossoneri, per anticipare la concorrenza, vorrebbero chiudere l’operazione a gennaio.