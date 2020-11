Ecco il messaggio del Napoli a Maradona

Anche il Napoli calcio ha voluto dedicare un messaggio a Diego Armando Maradona. Lo ha fatto tramite un tweet con l’immagine di Maradona che abbraccia in maniera paterna o come un fratello maggiore Lorenzo Insigne ,come in un passaggio di consegne Ecco il titolo ” Fuerza Diego” Anche la redazione di Positanonews si associa a questo grido di speranza e preghiera per il suo campione.