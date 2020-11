Ecco il medico che avrà il compito di salvare re Diego

In questi giorni difficili di pura incertezza, “il volto” di Diego Maradona è Leopoldo Luque, che ha periodicamente consegnato le parti mediche della star, come ha fatto per l’ultima volta martedì mattina. Luque è un neurochirurgo che, all’epoca, ha ideato il piano “Maradona fitness”, con il quale Diego è riuscito a perdere 11 chili durante un periodo di quarantena. La priorità era che non beveva alcolici per combattere il costante stalking della bilancia e, fino a quando ad un certo punto, è stato in grado di calciare un pallone da calcio grazie ai suoi progressi. Il medico ha sempre considerato che l’artefice della guarigione fosse lo stesso Diego, e ha interpretato che il consiglio medico fosse solo “un supporto”.

Luque e il follow-up del suo paziente più famoso: Diego Maradona Fonte: LA NACION – Credito: Santiago Hafford

Perdere peso e aumentare la mobilità sono stati i due pilastri del trattamento, con un unico obiettivo: alleviare il lancinante dolore al ginocchio destro operato nel 2019 e che lo ha costretto a usare le stampelle durante il suo periodo nel calcio messicano, quando ha diretto Dorados de Sinaloa. Non è stato un compito facile: negli ultimi anni sono peggiorati i disturbi del corpo del crack, che è stato esposto durante il periodo in seconda divisione in terra azteca e nel periodo in cui lo vedeva come un idolo dalla panchina della Foresta Platense. Come ha fatto Maradona ad ottenere l’assistenza medica di Luque? In origine, l’ex capitano si è consultato con un chirurgo generale sui suoi problemi di sonno, perché era difficile per lui riposare. E ha fatto il collegamento con Luque e con il suo partner, Ariel Sainz; insieme sono responsabili di un centro medico, Columna Baires. C’è stata una prima consultazione quando Maradona stava dirigendo a Dubai (2017-2018), che si è persa nel tempo. Finalmente entrambi hanno iniziato a lavorare con lui quando ha assunto la carica di allenatore di Ginnastica, ma soprattutto nei momenti critici della pandemia di coronavirus. Al di là dell’incredulità e del nervosismo che il fatto di averlo come nuovo paziente implicava per loro, hanno iniziato la diagnosi.

L’equipe medica ha subito rilevato a Maradona l’angoscia che la quarantena ha portato al suo umore e alla sua anima: una combo tra i suoi problemi personali e il fatto di non poter lavorare, con un calcio argentino interrotto bruscamente a marzo e rientrato solo di recente. il suo 60 ° compleanno, il 30 ottobre.

Cercavano un modo per provocarlo, per farlo “arrabbiare” e reagire alla sfida di migliorare la sua salute. In un’intervista di alcuni mesi fa con Infobae, Luque ha detto: “Gli ho detto: ‘Diego questo non è così, dipende da te, voglio aiutarti, mi lascerai aiutare?’. ‘Hai una macchina? Bene, vai via’, Mi ha risposto. Stavo per andarmene, ma mi sono tirato indietro e gli ho detto: “Mi butterai fuori quando sarà il momento. Ci hai insegnato che quando la situazione è brutta è quando devi presentarti.” E gli ho chiesto: “Vuoi essere migliore “Sì”, ha risposto, “su chi giuri?”, Ho insistito. “Ha giurato per mia madre”, ha detto.