Ecco il comunicato della FIGC sul ricorso del Napoli

Roma e Napoli dovranno aspettare ancora qualche ora, la sentenza dei rispettivi ricorsi non uscirà questa sera. Nel pomeriggio hanno avuto luogo i due dibattimenti riguardo i ricorsi presentati dai club. La Roma vuole riprendersi il punto perso a tavolino nella prima giornata di campionato contro il Verona per il mancato inserimento di Amadou Diawara nella lista Under 23. Da remoto l’avvocato Antonio Conte e il Ceo Guido Fienga hanno esposto il dettagliato dossier per ribadire che in Verona-Roma sì c’è stato un errore grossolano, ma senza dolo visto che Diawara avrebbe potuto giocare utilizzando uno dei quattro slot liberi nella lista principale.

Sempre nel pomeriggio è stato discusso il ricorso presentato dal Napoli contro la sentenza del Giudice sportivo che ha punito il club azzurro con il ko a tavolino più un punto di penalizzazione per non essersi presentato all’Allianz Stadium per la sfida con la Juventus. Entrambi i club dovranno però aspettare, la sentenza arriverà infatti nei prossimi giorni, probabilmente domani.

Questo il comunicato della Figc: “Sono terminati i dibattimenti dei ricorsi presentati alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale da Napoli e Roma. Il ricorso del Napoli è in merito alla perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus dello scorso 4 ottobre, mentre il reclamo della società giallorossa riguarda la sconfitta per 0-3 comminata dal Giudice Sportivo per il match con l’Hellas Verona disputato lo scorso 19 settembre. I due collegi giudicanti, presieduti rispettivamente da Piero Sandulli e Lorenzo Attolico, sono riuniti in Camera di Consiglio e gli esiti saranno resi noti al termine dei lavori”