Ecco chi arbitra Juve Stabia – Viterbese

Sarà il sig. Marco Monaldi della sezione AIA di Macerata a dirigere il match Juve Stabia – Viterbese valevole per la 12^ giornata del Campionato di Serie C girone C 2020 – 2021, in programma allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, Sabato 21 Novembre con inizio alle ore 15,00. Il sig. Monaldi sarà coadiuvato dal Luca Landoni della sezione Milano e dal sig. Giorgio Ravera della sezione AIA di Lodi, il IV° ufficiale sarà il sig. Gianluca Grasso della sezione AIA di Ariano Irpino.