Eboli. Tre uomini rapinati e accoltellati, uno è grave: caccia ai banditi. Tre uomini sono stati accoltellati e rapinati ieri sera ad Eboli. Ad agire due malviventi incappucciati che hanno ferito i tre malcapitati e gli hanno rubato denaro e telefonini. La vittima più grave, un uomo 23enne, è ricovarata in prognosi riservata all’ospedale di Eboli e fortunatamente non è in pericolo di vita. L’uomo è stato colpito al collo, riportando la ferita più profonda, al torace e alla gamba. Non destano preoccupazione le condizioni di salute degli altri due uomini aggrediti e accoltellati. I carabinieri sono a lavoro per tentare di individuare gli autori degli accoltellamenti e delle rapine.

Fonte Il Mattino