EAV – parte la gara per il sistema di Controllo centralizzato del traffico sulle reti della Vesuviana – Una svolta storica per la sicurezza

In data 18/11/2020 l’EAV ha trasmesso alla G.U.U.E. per la pubblicazione il bando di gara europea per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il rinnovo del Sistema di telecomando della Circolazione rete sulle linee ex circumvesuviana con sistema CTC evoluto (Centralized Traffic Control – Controllo centralizzato del traffico) per un importo a base di gara di circa euro 8,8 milioni.

L’intervento rientra nell’ambito degli investimenti strategici per il rinnovo degli impianti di sicurezza del Segnalamento e telecomando/telecontrollo degli stessi per il miglioramento complessivo degli standard di regolarità del sistema ferroviario.

Infatti, alle tipiche funzioni di comando e controllo svolte dall’impianto attualmente in servizio dagli anni ’70, si aggiungono quelle di supervisione e gestione della Circolazione ferroviaria con automatismi in grado di ottimizzare la regolarità della circolazione, nonché di fornire in tempo reale il posizionamento dei convogli sulla intera linea. Tale funzione, oltre a quelle proprie della circolazione ferroviaria, consentirà di “alimentare” i sistemi di informazione al pubblico garantendo un livello qualitativo anche su tale aspetto non più prescindibile nel 2020.

L’attivazione del nuovo impianto è prevista in circa due anni dalla consegna dei lavori all’aggiudicatario della gara.