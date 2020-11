Eav, lo sciopero di oggi non interessa la linea Napoli-Sorrento

Pubblichiamo una comunicazione dell’Eav. In merito allo sciopero nazionale che questa mattina ha interessato il Trasporto pubblico locale, proclamato dalla sigla USB, l’azienda precisa che solamente le linee flegree hanno subito una interruzione dovuta all’adesione di 8 agenti.

Le altre linee ferroviarie, comprese quelle vesuviane, non hanno registrato adesioni e pertanto non hanno subito alcun riflesso dall’azione di sciopero. Anche il servizio su gomma non ha registrato adesioni allo sciopero e la circolazione degli autobus è proseguita regolarmente secondo programma, compresi i servizi aggiuntivi e di supporto ai servizi ferroviari. Quindi la linea Napoli-Sorrento funzionerà regolarmente.