E’ terra felix per il Sorrento la Puglia

Il Sorrento vince ancora in Puglia. Dopo l’exploit di Taranto i ragazzi di Fusco confermano la loro forza vincendo ad Altamura contro il Team Altamura. La forze del Sorrento è di avere una difesa granitica e contemporaneamente un attacco veloce che permette dei contropiedi micidiali. Il Sorrento allo stadio Tonino d’Angelo di Altamura alza una muraglia cinese che non viene scardinata dalla squadra locale. La formazione bianco rossa cerca la vittoria fin dai primi minuti Già al 40′ Croce tenta la via del goal ma non è fortunato. Ancora Casiello al 41′ richiede un fallo di mano in area rosso-nera. Nel secondo tempo il copione non cambia ma il finale si. Il Team Altamura cerca il goal con Croce ma il portiere Scarano respinge. Le difficoltà del Sorrento arrivano dalla fascia sinistra dove Casiello mette in grossa difficoltà il terzino rosso-nero. Ancora Altamura con un tiro di Valenzi che sbaglia clamorosamente. Al 67′ la prima sortita dei costieri che chiedono con Cunzi un fallo di mano. Ma gli dei del calcio decidono che la Puglia deve essere una terra felix per il Sorrento. Contropiede micidiale di Cassata che mette un assist che Gargiulo come un rapace d’area di rigore lo abbranca e lo insacca in porta. Finita. Neanche per scherzo l’Altamura continua a sbagliare. Il Sorrento con Procida alla fine dei 4′ di recupero insacca il 2-0 Pallone di Kamarà per Procida che avanza e scocca un tiro che s’imbuca come lettera postale nella rete pugliese. E’ il 2-0 finale e come avrebbero detto i latini” Puglia felix es per Surrentum) cioè” la Puglia è terra felice per il Sorrento” Ai posteri l’ardua sentenza.

