E’ morto il re del calcio, E’ morto il calcio. A 60 anni per una grave crisi respiratoria è deceduto il nostro re , quello che ci ha fatto divertire per tanti anni e per tanni anni ci ha regalato gioie. Ci ha lasciato così atteriti e disperati Sarà questo il giorno più triste della storia di Napoli della nostra. Ha subito una gravissima crisi respiratoria Un nostro figlio è morto. Viva il re Noi possiamo dirgli solo grazie per quello che ha fatto, per quello che ci ha regalato. Maradona è di Napoli e resterà per sempre dei nostri cuori. Positanonews rende le condoglianze alla famiglia Maradona