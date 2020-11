Due giocatori in tribuna. Oscuri i motivi

Ugolini inviato di Sky Sport 24 riferisce di due giocatori del Napoli mandati in tribuna da Gattuso,forse per motivi disciplinari. Ecco le sue parole:” Mario Rui e Ghoulam che erano partiti con la squadra, sono stati allontanati e mandati in tribuna. I motivi non se ne conoscono. Forse sarà successo qualcosa che dopo ci dirà il direttore sportivo Gaiuntoli.”