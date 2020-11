Dopo Positano anche ad Amalfi un vigile urbano contagiato dal virus. Il virus non risparmia proprio nessuno, soprattutto le categorie più esposte, che lavorano in prima linea per combatterlo. Dopo i due vigili urbani di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, questa volta è toccato ad un agente della Polizia Locale di Amalfi, del quale è stata confermata la positività, ma che si trovava già in isolamento fiduciario.

Intanto, gli uffici sono stati sanificati ed i contatti dell’uomo sono stati tracciati. Adesso, per queste persone, l’attesa di essere sottoposte a tampone.