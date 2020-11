Dopo l’anteprima di Positanonews su Ospedale delibere dei sindaci della Costa d’ Amalfi, ma non basta. I sindaci della Costiera amalfitana , da Positano a Vietri sul mare , Praiano, Ravello, Minori e Maiori , come pure Amalfi e Cetara, insieme contro la delibera della Regione Campania che stacca l’Ospedale Costa d’ Amalfi dal Ruggi di Salerno.

Positanonews, come dimostra la cronologia di Google , ha pubblicato prima di tutti questa delibera provocando la giusta reazione della cittadinanza e informandola, tutti erano increduli, nonostante la delibera allegata. . Ora i sindaci , insieme, hanno chiesto di incontrare De Luca, ma non basta, o non potrebbe bastare.

Vediamo l’esempio di Vico Equense dove è stato necessario fare ricorso al TAR Campania a Napoli , nonostante la manifestazione di tutti i sindaci del territori da Sorrento a Massa Lubrense.

Ecco l’articolo nostro.