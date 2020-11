Donna picchiata nella notte per 500 euro: choc a Benevento. Una 42enne, di nazionalità cinese, è stata rapinata e malmenata durante la notte. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti mentre vagava per strada in pieno centro storico a Benevento.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna avrebbe subito l’aggressione in un appartamento della zona da parte di sconosciuti che l’hanno malmenata per sottrarle la somma di circa 500 euro. La donna, che durante l’aggressione ha riportato alcune ferite, è stata ricoverata in ospedale dove i sanitari l’hanno giudicata guaribile in 10 giorni.

Fonte Il Mattino