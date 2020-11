Dal 23 ottobre è in corso (fino al 21 novembre) il blocco degli straordinari, dei lavori programmati, delle ore viaggio dei lavoratori E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che si occupa della gestione delle reti di distribuzione.

Lo stato di agitazione nazionale si concretizzerà con uno sciopero di 4 ore domani 19 novembre 2020.

Le motivazioni dello sciopero è l’esternalizzazione di attività di manovra sulla rete ad imprese terze con scarsa qualificazione ed esperienza nella gestione di tali attività. Secondo i sindacati, E-distribuzione invece di assumere, continua a ridurre la propria struttura organizzativa, con conseguente perdita di professionalità.

Si ricorda che pur in regime di sciopero, il personale di E-Distribuzione continuerà a garantire con professionalità e grande responsabilità l’esercizio della rete, la sicurezza degli impianti, la rialimentazione ed il ripristino del servizio in caso di guasti, con particolare attenzione a tutte le criticità anche legate all’attuale emergenza sanitaria.