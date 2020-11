Domani 25 novembre Giornata contro la violenza sulle donne: iniziative per le scuole

Domani mercoledì 25 novembre si celebra la Giornata contro la violenza sulle donne. Con la nota 23622 del 20 novembre, il ministero dell’Istruzione invita le scuole a promuovere iniziative sulla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Con la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito, per il 25 novembre di ogni anno, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, invitando i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG ad organizzare, in quella data, attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema.

Il ministero invita nella settimana dal 23 al 27 novembre le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ad effettuare degli approfondimenti e a promuovere iniziative sul tema o ad aderire a quelle che verranno realizzate nel proprio territorio per sensibilizzare le studentesse e gli studenti sulla necessità di contrastare, con ogni mezzo culturale, il doloroso fenomeno della violenza di genere.