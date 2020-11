De Magistris “Nessuna ordinanza per Napoli, ho parlato con Speranza. La Campania è zona rossa” «Avevo appena firmato l’ordinanza della quale tanto si è parlato in questi giorni e sulla quale abbiamo tanto lavorato con i miei assessori e i miei uffici. Prima di pubblicarla ho voluto chiamare personalmente il ministro Speranza e il ministro mi ha notiziato che la Campania è zona rossa». Lo dichiara il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in un video pubblicato su

Facebook, annunciando che non emetterà più l’ordinanza, già firmata.