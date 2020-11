DE MAGISTRIS CONTESTA LA ZONA GIALLA

CAMPANIA IN ZONA GIALLA

“I conti non tornano. Due settimane fa il presidente della Regione Campania annunciava che avrebbe proclamato il lockdown per la gravissima situazione. Una settimana fa il Ricciardi, consulente del Governo, annunciava in televisione che Napoli sarebbe dovuta andare in lockdown. Ieri sera abbiamo appreso dal presidente del Consiglio che la Campania e’ zona gialla, quindi tra le Regioni a piu’ basso rischio in Italia. Eppure gli ospedali a Napoli sono al collasso”, scrive in una nota l’ex pm