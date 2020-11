De Luca:” Vi sono sindaci utilizzati come scemi del villaggio!”

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha rivolto un attacco, fra le righe, ad alcuni politici locali per il comportamento durante la crisi sanitaria e il riferimento a Luigi De Magistris pare abbastanza chiaro: “Molta gente si aspettava che la Campania fosse messa altrove. Abbiamo subito un’aggressione mediatica, una campagna scandalistica e il gioco è diventato noioso. C’è qualche imbecille di amministratore pubblico che va in giro a parlar male di Napoli, qualcuno che non ha alzato neanche un dito per frenare il contagio. Questi soggetti vengono utilizzati come lo scemo del paese per parlare male di Napoli”, le parole spese in diretta su Facebook.