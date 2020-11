De Luca Show nel punto del venerdì

Come ogni venerdì, Vincenzo De Luca è intervenuto tramite i suoi account social per aggiornare i cittadini sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Campania. Il presidente della Regione, tra le altre cose, si è scagliato nuovamente contro il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: “Ci tengo a precisare che in Campania nessuno litiga. Tranne uno, a Napoli, che litiga da solo per nascondere il fatto che in un anno non ha mosso un dito per contrastare l’epidemia. Il riferimento è ovvio, il governatore contesta a De Magistris di non aver mosso un dito nel corso di quest’anno per fronteggiare l’epidemia in città.