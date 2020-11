De Luca:” La scuola ? Apre solo ad una condizione”. Lo screening (che non c’è)

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel suo consueto appuntamento social del venerdì si è soffermato anche sulla situazione legata alla chiusura delle scuole: “L’ordinanza che ho firmato prevede una possibile riapertura di asili e prime elementari, subordinata però a un accertamento epidemiologico. Abbiamo un’ondata di richieste per non aprire, i genitori sono preoccupati. La riapertura il 24 novembre era una previsione, non apriremo nulla se non avremo sicurezze dal punto di vista epidemiologico. E’ probabile che non si riapra quando abbiamo previsto”.