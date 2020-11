“Dark Shadows” di Tim Burton è andato in onda ieri. Le curiosità sulla surreale scena “hot” tra Johnny Depp ed Eva green

Dark Shadows, film del 2012 diretto da Tim Burton, è andato in onda ieri mercoledì 18 novembre in seconda serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Play.

Dark Shadows, la trama e il cast

Alla fine del Settecento, il ricco Barnabas Collins, figlio di una coppia di inglesi immigrati negli Stati Uniti, viene trasformato in un vampiro e seppellito. Due secoli più tardi, uscito dalla bara, si mette alla ricerca dei discendenti della sua famiglia Oltre all’attore feticcio di Burton, Johnny Depp, nel cast troviamo: Eva Green, Michelle Pfeiffer, Jonny Lee Miller ed Helena Bonham Carter. La sceneggiatura, scritta da Seth Grahame-Smith, si basa sull’omonima serie degli anni sessanta creata da Dan Curtis.

A proposito di Dark Shadows, Johnny Depp e Tim Burton hanno parlato della tumultuosa scena hot con Eva Green presente nel film. Durante un’intervista del 2012 Johnny Depp ha parlato estensivamente della scena di sesso selvaggio con Eva Green presente in Dark Shadows. La star dei Pirati dei Caraibi ha anche discusso, assieme a Tim Burton, la genesi della pellicola, dicendo che, per la prima volta, l’idea che ha dato vita al progetto è stata sua e non del regista statunitense.

Durante l’intervista, a proposito della scena di sesso con la Green, Depp ha dichiarato: “Devo dire che è stato molto surreale… Beh, le scene di sesso sul set sono sempre strane ma questa andava ‘oltre il surreale’.” “Eravamo legati l’uno all’altra per la maggior parte del tempo e c’erano membri della troupe che mi facevano volare per tutta la stanza attraverso l’uso di un cavo metallico. Dovevo cercare di dare l’impressione di volare e poi prendere Eva al volo ogni volta, è stato incredibilmente divertente.” Ha concluso Depp.

L’intervistatrice aveva precedentemente interpellato Burton chiedendogli: “Tim, che cosa dici agli attori prima di una scena di sesso di questo genere?” Al che il regista americano aveva risposto: “Di solito metto su una bella canzone di Barry White ed è fatta, non c’è bisogno di tante indicazioni, basta lasciare che la natura faccia il suo corso

Dark Shadows, altre curiosità

Per prepararsi al suo ruolo, Johnny Depp ha raccontato di aver affrontato una dieta a base di tè verde e frutta a basso contenuto di zuccheri. L’attore ha perso peso fino ad arrivare a pesare circa 63 chili. In una scena del film, durante il ballo al Collinwood Manor, vediamo apparire gli attori dell’omonima serie che ha ispirato il film: Jonathan Frid, Lara Parker, David Selby e Kathryn Leigh Scott. Michelle Pfeiffer, grande fan della serie originale, ha chiamato Tim Burton pur di avere un ruolo nella pellicola.