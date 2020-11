Dall’Asl Napoli 1, posti letto covid-19 in cliniche private.

Alla manifestazione di interesse dell’Asl Napoli 1 hanno risposto alcune strutture e dopo le verifiche è stata approvata la creazione di reparti ,per un totale di 130 posti letto, per i pazienti affetti da coronavirus e che vanno ricoverati in degenza ordinaria.



Napoli – L’Asl Napoli 1 rende noto che da domani saranno disponibili in varie strutture private 130 posti letto per far fronte al Covid 19. Le strutture coinvolte nell’ iniziativa sono la Casa di Cura Villa Angela che si trova in via Manzoni, con la disponibilità di 40 posti letto e la Clinica Santa Patrizia di Secondigliano con 90 posti letto. Successivamente, dal 23 novembre, saranno disponibili ,presso l’Hermitage in via Cupa Tozzoli, nella zona del Bosco di Capodimonte, 60 posti letto di degenza ordinaria. – 04 novembre 2020 – salvatorecaccaviello

Fonte:Ansa