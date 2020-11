Dalla Costa d’ Amalfi Un progetto innovativo in finale al contest europeo CLIC. Ora un voto per sostenerlo L’associazione ACARBIO, attiva dal 2009 per promuovere progetti di sviluppo sostenibile in Costiera Amalfitana, è costantemente impegnata nella valorizzazione della biodiversità locale, specialmente quella presente sui terrazzamenti che contraddistinguono il nostro territorio. Con il progetto “Taste of Terraces” (Sapore dei Terrazzamenti) ACARBIO ha presentato un progetto innovativo nel concorso CLIC START-UP COMPETITION all’interno del programma Horizon 2020 e l’idea è stata selezionata tra oltre 70 altre proposte per partecipare alla finale insieme ad altri 24 progetti.

Per supportare questo progetto diventa ora fondamentale l’aiuto della community della Costiera amalfitana. Si può fare in modo molto semplice votando il progetto “Taste of Terraces” sulla pagina del contest https://www. clicproject.eu/startup- competition/finalists/ . In fondo alla pagina è disponibile il formulario per votare e dare il proprio supporto a questa iniziativa per farla arrivare tra le 5 migliori.