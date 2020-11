Dal Cotugno un grido di disperazione…”sono stanca”

Giorni difficili per la Campania e per i Campani: una lotta mediatica che continua da mesi quella tra il Governo, la Regione ed il sindaco di Napoli De Magistris. Una Regione, la Campania, che doveva essere messa in zona arancione/rossa, è stata invece inserita, a sorpresa, in zona gialla. Un batti e ribatti che va avanti sulla base dei numeri ma che si scontrano con una realtà diversa. Come riporta Il Corrierino, la notte scorsa ha visto l’obitorio dell’ospedale San Leonardo di Castellammare pieno, 5 decessi, persone malate che stavano nelle ambulanze e nelle auto fuori il nosocomio per mancanza di posti al pronto soccorso. Una situazione analoga a quella del Cotugno dove una dottoressa, Costanza Sbreglia, nella giornata di ieri, ha dato sfogo ad una stanchezza dettata da mesi di duro lavoro in condizioni difficili… ed intanto dall’alto tutto tace! Ecco le parole del medico che attraverso un post su Facebook ha lanciato il grido d’allarme ad uno Stato silente:

“Sono stanca…. stanca di sentirmi stanca.. stanca di avere paura stanca di vedere nei loro occhi il terrore espresso solo dagli occhi dietro una maschera di ossigeno che gli copre il viso.. stanca di sentirmi chiedere ” ce la farò ?” e abbozzare una carezza solo con gli occhi dietro un visore e una mascherina.. stanca di non poter toccare la loro pelle perchè ci divide un guanto.. stanca di dover comunicare per telefono che forse il padre , il fratello, il nonno ,il figlio non ce la farà.. stanca di dover comunicare che nonostante ogni forzo non ce l’ha fatta stanca di immaginare che vadano da soli al cimitero.. stanca di pensare “quando accadrà a me che farò?” stanca di guardare file di auto e ambulanze e immaginarvi dentro persone che boccheggiano come pesci in una boccia.. stanca di ricordami di non toccare, ,non abbracciare anche quando ne sento un bisogno disperato … stanca di non spegnere il telefono neanche di notte perchè devi essere vigile sempre .. stanca di non riuscire più a immaginare la mia vita o quella dei miei figli.. stanca di sentirmi medico, sempre , 24 ore al giorno stanca di non poter dare certezze a nessuno, neanche a me stessa.. sono stanca….”