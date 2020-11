Da Sorrento a Hollywood il successo di Francesco Paolo Esposito con i suoi cavalli . Stupendi destrieri scelti da importanti produzioni per i loro set. Qualche nome: Elisa di Rivombrosa oppure Il falco e la colomba.

Francesco Paolo Esposito, 32 anni, ha realizzato il proprio allevamento a Piano di Sorrento. È qui che addestra i suoi purosangue. In questo momento sono 12 gli “allievi”. Più volte premiato come eccellenza campana, Francesco, definito “l’uomo che sussurra ai cavalli”, ha portato i suoi animali ad essere protagonisti di più di 60 pellicole cinematografiche, 36 video musicali e di una marea di scatti per la pubblicità.