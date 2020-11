Da Porta a Porta speranze nella lotta al Covid 19

Piero Di Lorenzo, amministratore delegato e presidente Irbm di Pomezia, dove è stato prodotto il vaccino di Pomezia e che collabora con l’istituto universitario di Oxford e con Nastra Zeneca. intervenendo a ‘Porta a Porta’ su Rai1. da speranze nella lotta al CV19 Ecco le sue parole: Arriveremo tutti insieme appassionatamente. Abbiamo pubblicato gli studi della prima fase e della seconda fase. Si è visto in maniera sorprendente che tale vaccino da noi prodotto è efficace negli ultra settantenni. Ultrasettantenni che sono una decina di milione. In questi ha un risposta immunitaria del 95% Siccome come dico da tempo penso che entro dicembre arriverà la pubblicazione dei dati su una rivista scientifica. Quindi per i primi di gennaio dovremmo avere il vaccino pronto. Il vaccino è in produzione da tre mesi e vengono infialate grazie alla multinazionale Astra Zeneca. Appena verrà approvato il candidato vaccino ci sarà una produzione di due milioni di vaccini e per giugno arriverà una produzione di 70 milioni di dosi Non sarà previsto un richiamo almeno che ci vuole per aumentare l’efficacia. Allo stato è prevista una sola dose. Poi stanno studiando se è necessario un’altra dose per aumentare la risposta immunitaria.