Da Nusco il suprefirigo per conservare il vaccino anti Covid 19

E’ in arrivo per la gioia di tutto il mondo il super congelatore che servirà a conservare a meno 80 gradi centigradi il vaccino Pfizer e BioNTech . Quello per intenderci per combattere il virus maledetto e vigliacco del Covid 19. A riportare la bella notizia è il TGR3 Campania. Questo super frigo che funziona anche senza corrente elettrica si sta costruendo a Nusco. A costruire questo super frigo è l’azienda Desmond di Nusco. Tale super frigo non solo è importante nel trasporto ma anche nello stoccaggio del vaccino anti Covid 19.