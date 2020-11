“Lo spostamento è autorizzato anche in termini di maggior convenienza economica”, prima che intervenga in qualche modo lo “sceriffo” Vincenzo De Luca, ci si può spostare. Il problema è molto sentito in Penisola sorrentina dai metesi, che orbitano anche, come pure altri, su Piano di Sorrento, che è la cittadina con vocazione commerciale per eccellenza. Ovviamente la nostra è una semplificazione giornalistica, lasciamo agli altri la terminologia burocratica, siamo concreti, di questo si tratta.

Da Meta e Positano si può andare a fare la spesa a Piano di Sorrento. Il chiarimento da Tito. Bisogna dare merito al sindaco Peppe Tito che ha fatto un chiarimento utile per la Penisola sorrentina, ma anche per Praiano e Positano. Il paradosso della penisola sorrentina è che ci sono comuni contigui che addirittura si condividono le piazze, pensiamo a Piazza Mercato , da un lato Sant’Agnello e dall’altro Piano di Sorrento. FERMO RESTANDO CHE NOI CONSIGLIAMO SEMPRE I LOCALI. E’ giusto rendere noto il chiarimento fatto dal sindaco metese sulla normativa, che vale a livello nazionale, e non solo nella provincia di Napoli e Salerno, ma in tutta la Campania. Ripetiamo è una questione di libertà di movimento che il secondo lockdown consente molto , quindi la zona rossa, rispetto al primo lockdown, permette moltissimo, gli unici ad essere penalizzati sono i ristoranti e bar, che però lavorano lo stesso con asporto e delivery. E’ una cosa che è utile anche per altre zone della Costiera amalfitana, pensiamo ad Amalfi , ma soprattutto Conca dei Marini e Furore, che vanno ad Agerola.

Ora il Governo ha inserito una nuova Faq che riguarda proprio questo caso. “Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità, fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti”, si legge sul sito del Governo.

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore CONVENIENZA ECONOMICA, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.