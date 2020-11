Da Jurassic Park ad America animals i film stasera in TV

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICI DA VEDERE STASERA IN TV

American animals, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Crime drama con Evan Peters. Il film parla di 4 studenti che collaborano per rubare un libro rarissimo in una biblioteca.

Gli intoccabili, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film ormai leggendario con Sean Connery, Robert De Niro e Kevin Costner. La storia degli uomini che hanno catturato Al Capone.

Quei bravi ragazzi, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro, Joe Pesci e Ray Liotta. Una storia di mafia ambientata a New York tra gli anni ’50 e ’60.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Io e mia sorella, ore 21:15 su Sky Cinema Verdone

La comicità agrodolce di Carlo Verdone in un film con Ornella Muti girato nel 1987. La volubile Silvia invade la vita del fratello musicista.

Mother’s day, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film con Julia Roberts e Jennifer Aniston. La festa della mamma intreccia i destini di 4 donne diverse.

Monty Python – Il senso della vita, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

L’ultimo capolavoro degli inimitabili Monty Pyhton, vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes.

Come ti rovino le vacanze, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia americana nella quale un padre di famiglia organizza una gita verso un famoso parco divertimenti.

FILM D’AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Left behind – La profezia, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Nicolas Cage protagonista di un film in cui milioni di persone svaniscono dal nostro pianeta senza un motivo apparente.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Il cavaliere oscuro, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Sequel di Batman Begins, sempre con la regia di Nolan. Questa volta Batman deve affrontare la minaccia di Joker.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Abel – Il figlio del vento, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Racconto di formazione avventuroso del 2015 con protagonista il noto attore transalpino Jean Reno.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Gioco a due, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Thriller d’azione con Pierce Brosnan. Un insospettabile milionario ruba un quadro di Monet da un museo di New York.

FILM MUSICALE DA VEDERE STASERA IN TV

Grease – Brillantina, ore 21:15 su Sky Cinema Due

John Travolta e Olivia Newton John nel musical che ha fatto sognare e cantare un’intera generazione.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Vite in fuga, ore 21:25 su Rai 1

Fiction targata Rai con protagonisti Anna Valle e Giorgio Colangeli. Un uomo finisce sotto inchiesta per uno scandalo finanziario e la sua vita cambia.

N.C.I.S.: Los Angeles, ore 21:05 su Rai 2

Spinoff della notissima serie tv americana, questa volta ambientata nella divisione della città di Los Angeles.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3

Programma seguitissimo con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che ripercorre i temi della settimana attraverso ospiti e interviste.

Pari e dispari, ore 21:27 su Rete 4

Una delle svariate commedia con protagonista la coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill, regia di Sergio Corbucci.

Live – Non è la D’Urso, ore 21:20 su Canale 5

Contenitore televisivo condotto da Barbara D’Urso che tratta svariati argomenti.

Jurassic World, ore 21:20 su Italia 1

Il film che ha fatto ripartire la saga di Jurassic Park, con protagonista l’attore Chris Pratt nel noto parco di dinosauri.

Non è l’arena, ore 20:35 su La 7

Massimo Giletti analizza fatti della settimana con alcuni ospiti e dei servizi d’inchiesta per far luce s alcune realtà.

Masterchef Italia, ore 21:30 su TV8

Altro appuntamento con il talent show che riguarda la cucina, nel quale 4 chef giudicano le nuove leve.

L’omicidio Varani, ore 21:25 su Nove

La storia di Luca Varani, ritrovato senza vita nel marzo del 2016, con un coltello nel torace e segni di tortura.