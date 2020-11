Da Cluster a focolaio ecco i termini del Covid, rispondiamo ai nostri lettori . Ieri il sindaco di Positano Giuseppe Guida ha utilizzato il termine “cluster” per indicare la situazione della perla della Costiera amalfitana, che , quindi, non è un focolaio come è stato a Ticciano di Vico Equense o sembra essere Cetara in Costa d’ Amalfi. Da Sorrento a Ravello Positanonews si occupa della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina quindi ci riferiamo a questo territorio della Campania fra le province di Salerno e Napoli .

Indubbiamente si potrebbero usare dei termini italiani o spiegarli nel redigere gli articoli, questa è una colpa del giornalismo italiano in genere, ma , ringraziando Peppe per il commento, cerchiamo di rifarci fornendo ai nostri lettori un piccolo glossario, ripromettendoci di essere di diretti e chiari come è giusto che bisogna essere.

Le notizie sul Coronavirus fanno ormai parte della nostra quotidianità. In Rete, in Tv, sui social e sui giornali non si parla d’altro. E non è solo un fatto di ansia collettiva, ma di informazione. Informazione che diventa fondamentale, nei momenti di emergenza.

Negli ultimi giorni, quindi, ci siamo trovati di fronte a parole più o meno nuove. Da “Cluster” a “Pandemia”, fino a “Paziente 0”. Un nuovo dizionario, per molti sconosciuto. Proviamo allora a fare un po’ di chiarezza.

Cluster

Quando si fa riferimento a un cluster, si intende un “gruppo”, dalla terminologia inglese, un “grappolo” di casi collegati fra di loro. La presenza di due o più casi correlati per spazio e tempo, e determinati dallo stesso ceppo (in questo caso il Covid-19). In sostanza, dunque, i vari cluster di questi giorni sono i casi in cui ci sono alcuni pazienti affetti da Coronavirus al di fuori dalle aree di focolaio.

Focolaio

In genere il focolaio è la sede di un processo patologico. Quando si parla di processi epidemici, con questo termine si tende a descrivere una determinata zona all’interno della quale si verifica un aumento improvviso di contagi di una certa patologia. Oggi i focolai del Coronavirs, in Italia, sembrano essere l’area del lodigiano e il comune veneto Vo’ Euganeo. Una volta individuato un focolaio, in genere si cerca di isolarlo.

Epidemia

Chiamando in soccorso i più prestigiosi dizionari in circolazione, con Epidemia si intende una manifestazione collettiva d’una malattia che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto in dipendenza da vari fattori. Si sviluppa con andamento variabile e si estingue dopo una durata anch’essa variabile. Ad oggi c’è solo un’epidemia da Coronavirus, ed è quella in corso in Cina, dove per numero di contagi si è già andati ben al di là del focolaio iniziale. Epidemia e Pandemia non sono la stessa cosa.

Pandemia

Questo vocabolo deriva da pan-demos, che significa tutto il popolo. E in sostanza si riferisce a una diffusione incontrollata di una malattia. È un po’ un’ultima spiaggia, e la speranza collettiva è che il Coronavirus non diventi pandemico. Secondo il Treccani, la pandemia è “un’Epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti. La pandemia può dirsi realizzata soltanto in presenza di queste tre condizioni: un organismo altamente virulento, mancanza di immunizzazione specifica nell’uomo e possibilità di trasmissione da uomo a uomo”.

Paziente Zero

Si è molto discusso di Paziente Zero, soprattutto nei primi giorni del contagio in Italia. Con questo termine si definisce il primo soggetto individuato all’interno di una indagine epidemiologica, nel campione di una certa popolazione. In parole più semplici: è il paziente che per primo ha trasmesso il virus dando origine a un focolaio.

Covid-19

La COVID-19 , acronimo dell’inglese COronaVIrus Disease 19, conosciuta anche come malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2 o malattia da coronavirus 2019, anche morbo da coronavirus 2019, è una malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei coronavirus. I primi casi sono stati riscontrati in Cina nella Città di Wuhan durante la pandemia di COVID-19 del 2019-2020.

Quarantena

La Quarantena è una forma di isolamento di persone, animali, cose infette o sospette di malattie contagiose, che in origine durava quaranta giorni. Oggi la durata è viene determinata dalle ragioni sanitarie. Per il Coronavirs è stata quantificata, a livello globale, in 14 giorni (che dovrebbero essere quelli necessari all’incubazione del virus)

Draconiana

In questi giorni avrete sentito spesso questa parola. Il premier Giuseppe Conte l’ha usata per definire le decisioni prese dal governo. Bene, draconiana deriva da Dracone, antico legislatore greco che fu autore del primo codice scritto della città di Atene. Un codice diventato celebre per la sua severità estrema. Una misura draconiana è una misura severa.