Cricche di Libera Velo

Napoli – Libera Velo presenta “Cricche”, secondo estratto da ‘A Sguarrona, il suo terzo album. Libera Velo è un’affermata cantante e performer napoletana, suona live portando in giro le sue canzoni dal sound roccioso impregnato di canzone anarchica. Il titolo dell’album significa “la donna che va a cavallo da maschio“, metafora della vita di Libera: madre e combattente, artista versatile e allenatrice vocale, impegnata come attivista nel sociale: antirazzista, ecotransfemminista, promotrice dello sport popolare, fautrice della scuola laica. Tutti temi che l’autrice partenopea condensa nel testo di “Cricche”, un’apostrofe rocksteady prodotta da Libera Velo e Scialdone, arrangiata dallo stesso Luigi Scialdone, producer dei Foja, Fitness Forever e Erland Øye. Alla batteria c’è Andrea De Fazio , Marcello Giannini alla chitarra elettrica, Pietro Santangelo al sax, Mario Tammaro al trombone, Ciro Riccardi alla tromba e Giosuè Perna alle percussioni. Il mastering e il dubbing sono, invece, stati curati da Daniele Chessa (Foja) la registrazione è stata affidata a Fabrizio Piccolo presso l’Auditorium 900 di Napoli.

Libera è una fiera donna Napoletana, la fotografia era il mestiere del bisnonno, della nonna, del padre e divenne anche il suo per genetica e per passione! Cresciuta alla Pignasecca, già da bambina si divise tra l’impegno sociale, la fotografia e la musica. La danza, e un po’ di approcci allo studio di vari strumenti musicali, le diedero da subito la possibilità di scrivere e raccontarsi. A 15 anni fu attivista durante il Movimento della “Pantera” e dal 1990 non ha più smesso di dedicarsi alla Musica dal basso e alla Controcultura della sua città diventando un’autrice e una figura di riferimento: Transfemminista e Antiglobale della Subculture e dei Centri Sociali Occupati di Napoli. Collabora come vocalist in vari progetti della scena underground musicale napoletana come ” 24 Grana”, ” Sangue Mostro” ma anche con il “Living Theater” e la coreografa americana Karole Armitage per il Napoli Teatro Festival. Nel 2007 esce il suo primo album solista “Riffa” per l’etichetta “Octopus Records” con la quale collabora fino al secondo album nel 2013 con “Rizoma contro Albero”. Dal 2007 al 2015 ha collaborato con Paolo Polcari degli Almamegretta, 24 Grana, Marco Messina (99 Posse), Antonio Alfano, Gnut , Foja, Songs for Ulan, Dub Marta, Ciro Riccardi, Luigi Scialdone, Maurizio Capone, Isabella Parmiciano, Silvia Fasciano, Andrea De Fazio (Nu Guinea, Fitness Forever), Marcello Giannini (Slivoviz, Nu Guinea), Pietro Santangelo (Fitness Forever, Nu Guinea).

a cura di Luigi De Rosa

(foto tratte dal web)