Covid protagonista a Grey’s Anatomy, che regala ai fan il ritorno del personaggio più amato. Per i fan di Grey’s anatomy è tempo di festeggiare un doppio ritorno. Il 12 novembre è andata in onda sulla Abc il primo episodio della diciassettesima stagione del medical drama, con i dottori del Grey Sloan Memorial Hospital alle prese con il coronavirus. Per l’occasione, Patrick Dempsey ha rivestito i panni di Derek Shepherd, scomparso dalla serie nel 2015. Una reunion onirica: Meredith incontra il marito morto in sogno, dopo aver perso i sensi in un letto d’ospedale. Il ritorno di uno dei personaggi più amati è un “regalo” degli sceneggiatori ai fan, una distrazione in un periodo così difficile come quello che stiamo affrontando.

Grey’s Anatomy sin da subito ha mostrato una particolare sensibilità alla tematica covid. Durante la prima ondata ha deciso di donare mascherine, camici e guanti usati per le riprese ai servizi di emergenza impegnati in prima linea a combattere l’emergenza, dando il buon esempio ad altre produzioni televisive, che hanno poi scelto di fare lo stesso. Ellen Pompeo, protagonista della serie, più volte ha lanciato appelli ai fan, invitando a prestare tutte le precauzioni necessarie per prevenire il contagio. Il coronavirus ha finito poi per modellare la sceneggiatura della nuova attesa stagione, entrando negli scenari del fittizio ospedale di Seattle, che dal 2005 ospita drammi sanitari e sentimentali. Gli attori hanno indossato le protezioni anti covid e mostrato la capacità devastante del virus, sui pazienti e sul sistema sanitario.

“Il compito più importante che abbiamo avuto in questa stagione è stato quello di onorare la realtà di questa pandemia globale e l’impatto che sta avendo in particolare sul personale sanitario”, scrive in una nota la showrunner Krista Vernoff “Oltre a questo, abbiamo dovuto escogitare modi creativi per consentire al nostro spettacolo di essere ancora divertente e romantico e regalare un po’ di evasione”. E ancora: “La scena della spiaggia ci ha dato un modo per staccare dalla pandemia per un po’. E il ritorno di Derek è stato pura gioia per noi, per Meredith e per i fan. La stagione 17 ha richiesto uno sforzo enorme al nostro cast, alla nostra troupe, ai nostri sceneggiatori e ai nostri partner di Disney e ABC e ne siamo orgogliosi. Ma il nostro impegno non è nulla in confronto al lavoro dei nostri operatori sanitari in prima linea a cui è dedicata questa stagione. Ci auguriamo che la serie ispiri a indossare la mascherina per proteggersi a vicenda. Derek Shepherd direbbe: ‘È un bel giorno per salvare delle vite’”.

Fonte HuffPost