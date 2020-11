Covid in Costiera amalfitana: sono 339 i casi totali

Costiera Amalfitana: come abbiamo fatto per la Penisola Sorrentina, proviamo a tracciare un quadro dei contagi aggiornato a stamattina 7 novembre. Si ricorda che sono dati in continuo aggiornamento.

Ieri sono stati registrati 11 nuovi casi di contagio a Vietri sul Mare e altri 6 contagi a Cetara. I due comuni hanno rispettivamente 47 ed 85 persone positive al virus.



Si contano altri 2 casi a Scala, per un totale di 9 persone positive, e altri 5 casi a Ravello per un totale di 8 persone attualmente positive. 12 invece i nuovi casi a Tramonti per un totale di 30 positivi. Altri tre casi si sono registrati a Minori dove il totale degli attualmente positivi è di 19 persone.