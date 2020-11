Covid in Campania: oggi 3.657 positivi e 75 morti

Campania: oggi il virus fa registrare 3.657 positivi su 23.479 tamponi effettuati, 638 in più di ieri ma con 7.301 tamponi in più processati. In percentuale, significa che è positivo il 15,58%, dei test, tre punti percentuali più di ieri quando il tasso di contagio era arrivato al 18,66%. Di tutti questi nuovi contagiati, 3.227 sono asintomatici e 430 presentano sintomi. Dopo il record di ottobre con 42.999 tamponi positivi, dunque, anche il mese di novembre comincia con una clamorosa fiammata del virus: 66.202 contagiati in 18 giorni, più di quanto fatto nei 30 giorni del mese scorso.

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA