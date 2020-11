Covid in Campania: oggi 2.815 contagiati. Il numero di guariti supera i nuovi casi: 3.471 in 24 ore

Covid in Campania. Continua a frenare la corsa del Coronavirus. Non ingannino i dati: oggi il virus fa registrare 2.815 positivi su 23.130 tamponi effettuati, 1.051 in più di ieri ma con 9.386 tamponi in più processati. In percentuale, significa che è positivo il 12,17%, dei test, meno di ieri quando il tasso di contagio era al 12,83%. Di tutti questi nuovi contagiati, 2.391 sono asintomatici e solo 424 presentano sintomi. Dopo il record di ottobre con 42.999 tamponi positivi, dunque, nel mese di novembre il virus mette a segno una clamorosa fiammata: 84.455 contagiati in 25 giorni, quasi il doppio di quanto fatto nei 30 giorni del mese scorso.

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 2.815

di cui:

Asintomatici: 2.391

Sintomatici: 424

Tamponi del giorno: 23.130

Totale positivi: 143.010

Totale tamponi: 1.484.741

Deceduti: 47 (*)

Totale deceduti: 1.434

Guariti: 3.471

Totale guariti: 39.428

* Deceduti tra il 7 e il 24 novembre

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 192

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 2.282